江啟臣的基金會高雄辦講座　吸引年輕人參加

啟思民本基金會今天下午在高雄市鹽埕區舉辦啟思國際系列論壇高雄場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月22日電（記者 蔣繼平）啟思民本基金會今天下午在高雄市鹽埕區舉辦啟思國際系列論壇高雄場，由該基金會董事長、中國國民黨“立法院副院長”江啟臣到場主持講座，聚焦討論台灣AI產業未來的競爭力，藍營地方人士及網路報名民眾共50多人到場。52歲的江啟臣致詞時也展現幽默風趣，直說今天是“文場”不是“武場”，帶起近日“國會”改革政治梗，讓現場笑聲一片，台上、台下互動十分熱絡，現場不少年輕面孔。



“啟思國際系列論壇”22日下午在高雄市鹽埕區的“廢墟Ruins咖啡”舉辦“全球化已死？談台灣新世代競爭力”講座，主辦單位是啟思民本基金會，江啟臣就是董事長，這場活動採網路報名，今天現場約50多人參加。



活動由國民黨“立法院副院長”江啟臣到場主持，國民黨“立委”葛如鈞、前國民黨“立委”李貴敏擔任與談人，高雄在地的國民黨高雄市黨部主委、“立委”柯志恩與國民黨“立委”陳菁徽到場陪同，江啟臣子弟兵、台中市副市長鄭照新也有來。



“行政院”針對“國會”改革法案提出覆議，“立法院”院會21日投票表決結果覆議案不通過，除了“國會”藍綠對決，近日藍綠也都下鄉舉辦宣講活動。江啟臣致詞時語帶輕鬆地說，今天不是“武場”，是比較文的“文場”，讓與會的藍營政治人物及台下的民眾不禁都笑了出來。



江啟臣指出，啟思民本基金會成立以來，都在做相關論壇和營隊活動，之前論壇很多都是線上舉辦，因此希望也可以進行面對面的交流，所以這次北、中、南各辦一場講座，台北場上週剛辦完，今天高雄，明天則是台中。



江啟臣表示，最近國際議題很熱門，而且台灣一直被關注，除了傳統政治、兩岸話題之外，更熱點的議題是在AI（人工智慧），因此上個月就設定好這次的主題，來談地緣政治如何影響AI產業鏈，台灣最強的半導體產業，未來發展會遇到的政治面、法律面問題。



柯志恩致詞時則玩“諧音梗”，她說，什麼是AI？就是確定政府不會A錢，人民不會哀（音同英文字母I）。身為東道主的她也提到，很高興高雄的朋友齊聚在此，一起瞭解台灣國際競爭力，希望講座帶給大家新觀點，也希望江啟臣未來常常來高雄。



陳菁徽致詞則分享近期突然失聲，因此緊急應變利用聲音紀錄製作“AI徽徽”擬真聲音，並輔助使用在對“行政院長”卓榮泰的質詢上，寫下“國會”問政首度利用AI輔助質詢的創舉。陳菁徽也提到，她這次“國會”改革，經歷人生第一次被撲倒，躍上國際媒體，自嘲活到45歲才有這個經歷，大開政治梗讓許多年輕朋友感到有趣。