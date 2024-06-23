葛如鈞：虛擬世界靠算力強盛　台灣仍有機會

思民本基金會22日在高雄市鹽埕區舉辦啟思國際系列論壇高雄場，討論“全球化已死？談台灣新世代競爭力”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月23日電（記者 蔣繼平）啟思民本基金會22日在高雄市鹽埕區舉辦啟思國際系列論壇高雄場，討論“全球化已死？談台灣新世代競爭力”。擁有AI專業的國民黨“立委”葛如鈞表示，在國際地緣政治下，傳統的全球市場分工已不再，影響台灣製造高科技晶片實力；但取而代之的是虛擬世界的全球化，開始爭奪AI主權，在AI疆域裡比的是“算力強盛”，這一點台灣仍然很有活力，有機會在AI時代扳回一城。



“啟思國際系列論壇”22日下午在高雄市鹽埕區的“廢墟Ruins咖啡”舉辦“全球化已死？談台灣新世代競爭力”講座，主辦單位是啟思民本基金會。講座由啟思民本基金會董事長、國民黨“立法院副院長”江啟臣主持，國民黨“立委”葛如鈞、前國民黨“立委”李貴敏擔任與談人。



江啟臣開場表示，沒有人預料到俄烏戰爭開打，且開打後也沒有料到會持續超過2年。2022年美國眾議院院長裴洛西訪台，釀第四次台海危機，台海被外媒形容是“台灣地表上最危險地方”。在中、美對抗的國際局勢下，台灣的半導體產業影響國際層面廣大，因此雖然不符成本，但台積電仍到美國、日本、歐洲等地設廠，就是因為“全球化已死”，原因是“國家安全、科技領先”已成大國競爭的關鍵，超越國際市場分工。而今天的主題，就是要探討“上一個全球化”已死，但“下一個全球化”開始，台灣能不能跟得上？



擁有AI專業的葛如鈞表示，地緣政治影響全球製造業，過去“人在台灣、廠在台灣、做全球生意”的商業模式，未來還辦得到嗎？全球AI設備機房建置有高達八成都是台灣協助的，未來這樣的紅利還會持續嗎？今年剛落幕的2024年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）刮起輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風，但很多人看到的是“光環”，但他的圈子流傳著另一種說法，未來輝達將受到有史以來最嚴峻挑戰，黃仁勳來台灣是“救亡圖存”。



葛如鈞表示，過去十年數位產業被顯示卡運算壟斷，但是2024年，美國已經展開反壟斷調查，其他公司包括英特爾、微軟、谷歌在內也宣布組成聯盟要向輝達宣戰。意謂著，台灣雖占有產能優勢，但競爭者出現，要來分配產能，不只集中台灣而已，還要擴散到其他地區，下一世代技術高度競爭，每一個人都想鬆動技術壟斷。所以，未來不會衹有台灣製造高科技晶片，這件事正在發生，未來產能更加平均分配。所以，黃仁勳是不得不來台灣找產業界代表人士吃這些晚餐，因為需要維繫情感，更透過媒體，要吃給輝達的競爭者們看，鞏固自己的領導地位，也順便固樁。

