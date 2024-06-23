中評鏡頭：高雄寵物用品展　萌寵齊聚

會場外還有飼主們相約大會師合影。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月23日電（記者 蔣繼平）高雄展覽館現正舉辦寵物用品展，共有百家品牌聯合參展，各種寵物產品及周邊應有盡有，吸引消費者們帶著毛小孩紛紛逛展選購。據統計，去年全台貓狗寵物登記數量約近300萬隻，去年整年全台寵物相關產業銷售金額破新台幣400億元，可看出毛小孩商機發展潛力。



高雄展覽館21日至24日舉辦“上聯寵物用品博覽會”，共有百家品牌聯合參展，包含寵物用品、飼料零食、保健營養品、服飾配件、推車、貓砂、美容清潔等週邊，現場還有寵糧試吃、愛心認養等活動，展場內容十分豐富。



主辦方上聯國際展覽公司表示，寵物展秉持著分享產品、醫療、美容、行為、教育、實踐動物保護及動物福利等觀念，為寵物家族提供更好資訊，帶給飼主與寵物們最好的生活品質，打造一個健全優質的寵物展。



隨著台灣人口結構改變，家庭型態多元，寵物愈來愈受到重視，也被稱為“毛小孩”來視為家庭的一份子，近年寵物食品、用品皆逐漸走向擬人化與精緻化，打開許多市場需求，業者也會趁展場推出限定優惠來吸引買氣。



根據台灣官方統計，去年全台貓狗登記數量已接近300萬隻，預計2025年寵物登記數就會破400萬隻，遠超過0到14歲人口總數278萬。另外，2023年全台寵物相關產業家數8807家，全年銷售金額超過新台幣400億元。