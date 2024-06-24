北京到台灣　于國禎任縣長受愛戴紀念碑留念

“台中縣于故縣長國禎紀念碑”為受登錄保存的文化資產。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化6月24日電（記者 方敬為）彰化縣員林市有一座“台中縣于故縣長國禎紀念碑”，為後人用以紀念中國國民黨籍官派台中縣長于國禎所設，于在中部地區治理有方，作風親民，備受民眾愛戴，因此在于國禎逝世後，在1955年設立紀念碑彰顯其功績。于國禎年輕時留學莫斯科，與蔣經國不但是同學，還是同寢室友，為後人介紹于國禎都會提及的軼事之一。



于國楨生於1900年，北京人，與蔣經國為留俄同學，其床舖經常由蔣經國代爲整理，于曾開玩笑說，“蔣經國是蔣總司令介公的兒子，我是于總司令右任的兒子（于右任曾任靖國軍總司令，與于國楨毫不相干），我現在不叫于國楨了，我要改名爲于楨國。”展現其風趣性格。



根據史料，于國楨1949年1月到任台中縣長，為國民政府第4任官派縣長，與當時大陸來台官員不同，不住官邸，而是在現今員農黃昏市場附近搭建竹管厝，跟一般平民一起居住，為官刻苦，出門戴斗笠、穿短褲騎腳踏車，不接受招待，甚至自己帶醬菜便當，大熱天也跟著民眾在員林公園的石板凳睡午覺，還會主動與田裡滿手泥濘的農夫握手，非常受到當時的人民尊敬與愛戴。



因此後人在于國禎逝世後3年，於1955年設立“台中縣于故縣長國楨紀念碑”，並由于右任落款題字，2014年員林公所並斥資新台幣百萬元將紀念碑整建修復，並登錄為文化資產，紀念碑旁邊介紹于國禎生平及紀念碑沿革，並有“政績卓著”等美言，彰顯其治理有方。

