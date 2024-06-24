張榮恭語中評：大陸施壓台獨 引用嚴厲刑法

張榮恭。(中評社 資料照) 中評社台北6月24日電（記者 張嘉文）國台辦21日召開聯合記者會，由大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合發布《關於依法懲治“台獨”頑固份子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》22條。中國國民黨前副秘書長張榮恭接受中評社採訪指出，這是大陸針對賴清德而施出組合拳的部分，反映出若是“台獨”腳步不停，外力挺獨不止，大陸反獨遏獨的鬥爭必會不斷加強，台灣民眾將因主政者的錯誤路線而難保安居樂業。



張榮恭說，賴清德的520就職演說，可謂“台獨”宣言，拋出了“新兩國論”、三個“國家稱呼”，以及1624這個“台獨”史觀的基礎年份。大陸即予反制，包括5月23、24日發動圍台軍演，31日公告中止ECFA中134項給予台灣的關稅減讓，6月21日發佈懲獨22條。而在1月15日即賴當選後第三天，大陸已爭取諾魯與台灣斷交。這些都是大陸反獨遏獨的組合拳。



而賴清德在520演說、接受“時代”雜誌專訪、黃埔軍校建立百年講話、就職滿月記者會，一個月內四次宣稱兩岸“國與國互不隸屬”。其以“新兩國論”建軍及施行文教政策，號稱“洗滌人心”，“台獨”路線十分露骨。因此，兩岸雙方當局統獨對撞的加劇，成了賴掌權一個月台海局勢的新常態。長此以往，台灣離和平愈遠，離戰爭愈近；離繁榮愈遠，離衰退愈近。顯然大陸於台灣大選前所呼籲的和平與戰爭、繁榮與衰退的選擇，並非虛言。

