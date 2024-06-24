中評關注：韓國瑜三大動作展現企圖心

“立法院長”韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北6月24日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜近期展現三大動作，顯示對未來發展很有企圖心。第一，親自上陣投票反對民進黨政府的“國會”改革法案覆議案。第二，宴請台灣民眾黨主席柯文哲，拓展光譜。第三，主動曝光慶生照片，展現在藍軍內部的人和。



首先，“立法院”先前通過“立院”改革相關法案，賦予“立委”調查權、聽證權，“行政院”對此提出覆議案，請“立院”再議，21日“立法院”對覆議案進行投票，國民黨團52席“立委”加上民眾團8席，以及無黨籍2席全數投下反對票，以62票反對輾壓民進黨團51席的贊成票。



由於國民黨團加上無黨籍友軍高金素梅、陳超明，以及民眾黨8席“立委”共62席，就算“立法院正副院長”韓國瑜、江啟臣基於議事中立不投票，也不會改變覆議案被打回票的結局。但韓最後仍決定上陣投票，對民進黨必敗無疑的覆議案傷口撒鹽，這個動作指標性意義很強。



近期綠營威嚇要發動罷免藍委，難免會對藍委造成壓力，使議事攻防力道減弱，而韓國瑜親自帶頭上陣投票，展現不畏懼綠營的態度，這不僅鼓舞了藍委們的士氣，更會給藍營基層帶來很大的激勵效果。因為這代表韓國瑜並非“不沾鍋”，不會為了“全民院長”的名號而與藍軍保持距離。



第二，韓國瑜18日宴請柯文哲，同樣也有不小的指標性意義，畢竟2024年大選藍白分家，最後保送民進黨以40%的得票率成為少數政府，事後不僅藍白支持者對彼此都有怨言，藍白高層之間的互動也不多，雙方如果繼續分裂，下次大選恐怕會重蹈覆轍。



而韓柯本就是舊識，雙方互動有佳，甚至不少討論都認為韓粉與柯粉有所重疊，如果韓國瑜能幫助國民黨穩定住對白關係，或是韓能藉由與柯之間的友善互動幫國民黨拓展光譜，無論如何都有正面效應。而搭建與白營的友誼橋樑，也能看出韓有一定的企圖心。

