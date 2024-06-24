台漢光演習要操練城鎮戰　栗正傑曝恐怖景象

退役少將栗正傑。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北6月24日電／台灣漢光40號演習實兵演練在下個月22日展開，軍方高層表示，“夜間作戰”絕對是今年的核心，城鎮戰對於守勢作戰相當關鍵，今年演練一定會推演到城鎮作戰。對此，退役少將栗正傑23日表示，現在台灣每天陸機繞台，老百姓沒警覺心就算了，我很遺憾的是“國防部”的高層還在“吹牛講大話”。他痛批，你今天城鎮戰是不是就是將我們的親人，當人肉盾牌擋在第一線？是不是要讓我們家園變成斷垣殘壁？



栗正傑23日在政論節目《新聞大白話》中表示，“我們憑什麼資格去跟人家打城鎮戰？第一個我們當軍人，為誰而戰？為何而戰？我們是為我們家人、親人、後代子孫而戰。你今天城鎮戰是不是就是將我們的親人，當人肉盾牌擋在第一線？是不是要讓我們家園變成斷垣殘壁？”



栗正傑痛批，“你為誰而戰？你是為美國而戰，希望藉著美國然後將解放軍拖垮之後，一個月後他們割稻尾，收拾戰果擊敗解放軍，那我們台灣會付出什麼代價？”栗正傑直言，“我們有條件去打城鎮戰嗎？我們老百姓要撤退，是不是要把他們撤退到安全的地方？”



栗正傑表示，“還有我們有什麼武器去跟人家打城鎮戰？機器狗是未來在城鎮戰主要的裝備，你要發給老百姓一隻步槍就去打城鎮戰嗎？”