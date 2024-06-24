台官方調高補充兵門檻　賴士葆：準備打巷戰

藍委賴士葆受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月24日電（記者 楊騰凱）為增加兵源，台“內政部”預告修法提高補充兵門檻。對此，中國國民黨籍“立委”賴士葆今日受訪表示，這很清楚就是擴充兵源準備打巷戰，讓人民活在緊張壓力下，“賴政府”就是希望兩岸關係變壞，謀取政治利益。



台灣役男人數今年估計為9萬7828人，史上首次跌破10萬人。



台灣補充兵僅需接受12天軍事訓練，與一年期義務役差距相當大，為擴充兵源，台“內政部”擬修改《常備役體位因家庭因素及替代役體位服補充兵辦法》，提高常備役體位役男申請補充兵的門檻。



此舉是不是要擴充兵源準備打巷戰？



賴士葆指出，這點很清楚，就是擴充兵源準備打巷戰，某種程度就代表我們的空戰優勢不見了，當中國大陸發射飛彈，我們也無法攔截，中國大陸要做什麼事我們都不知道，才必須做這種準備，這種情況很可怕。



賴士葆表示，“賴政府”現在不想讓兩岸關係變好，他們就希望兩岸關係變壞，這樣他們才有政治利益，但這就是犧牲台灣人的利益，讓台灣人每天活在緊張壓力之下。



賴士葆表示，前“國防部長”邱國正講的是對方進到12海里的領海領空，我們就可以攻擊，但是事先還是要有所研判，就是主動權還在我們這邊。現在狀況不是了，現在台灣“國防部長”顧立雄的態度是，對方就算進到我們12海里，也要對方先攻擊了，我們才能自衛。



賴士葆指出，過去“我方”“國防”的大戰略是強調決戰境外，讓大陸方面沒有靠岸的機會，但現在台灣等於是在後退，要把台灣本島變成“豪豬”打巷戰。



根據近期修正的《常備役體位因家庭因素及替代役體位服補充兵役辦法》第2條，調高現有常備役體位役男申請服補充兵役的門檻。



根據現行規定，役男家屬若患有中度以上身心障礙，除役男及有照顧能力之家屬1人外，無其他家屬可照顧時，可以申請服補充兵役；修法後，服補充兵役的門檻提高，將改為役男家屬中直系血親、配偶或兄弟姊妹患有重度以上身心障礙，無其他家屬照顧才能申請。

