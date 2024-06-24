館長號召上街抗議　綠委：大法官公信力很高

綠委鍾佳濱接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月24日電（記者 俞敦平）針對網紅“館長”陳之漢表示假如“國會”改革“釋憲”案結果出來“違憲”，將要號召人民上街頭抗議。對此，民主進步黨籍“立委”鍾佳濱受訪時表示，台灣是一個民主自由的國家，人民有言論自由，可以對政府部門的決定表達意見。他強調，大法官“釋憲”的公信力在台灣社會中很高，呼籲民眾理性看待相關決定。此外，對於“立法院長”韓國瑜在覆議案參與表決的行為，他批評韓國瑜未遵循議事中立的原則，可能會加劇“行政院”與“立法院”的緊張關係。



針對“行政院”與民進黨團提出的“國會”改革“釋憲”案，網紅“館長”陳之漢表示若大法官“釋憲”結果“違憲”，將號召民眾上街抗議。



對此，鍾佳濱回應，台灣是一個民主自由的國家，人民享有言論自由，可以自由表達對政府部門決定的意見。他指出，“釋憲”並非一般司法個案判決，大法官“釋憲”在台灣社會具有很高的公信力。例如婚姻平權的“釋憲”案，“立法院”和“行政院”在“釋憲”後迅速採取了法律修正，即便引發不同意見，仍顯示出對“釋憲”結果的接受程度。鍾佳濱呼籲，應理性看待大法官“釋憲”結果，司法是社會最後一道公平的防線，應予以尊重。

