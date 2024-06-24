柯建銘：國民黨恐嚇大法官是黑道幫派

民進黨黨團再批國民黨恐嚇大法官。（取自民進黨黨團） 中評社台北6月24日電（記者 黃筱筠）賴清德親上火線針對“國會”改革相關法案提出“釋憲”，民進黨“立法院”黨團也在“立法院”再批藍白陣營，並且提到國民黨對大法官的攻擊，根本是黑道、幫派，國民黨用這種行為對待憲政秩序，這個政黨還有存在價值嗎？



民進黨“立法院”黨團今天召開“釋憲”是維護憲政體制 藍白不要詆毀大法官”記者會，出席有黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄、“立委”洪申翰。



針對媒體問到提出“釋憲”，你們是要一路鬥到底？柯建銘說，我們是捍衛體制，最後結果尊重大法官，不是鬥到底。



柯建銘在記者會上說，今天賴清德在“總統府”開記者會要“釋憲”，我們尊重“總統”對“憲法”守護，合理也應當。“總統”高度我們“立法院”、“行政院”、“監察院”都會提出“釋憲”。他們的“釋憲”文也已經寫好了，民進黨團提出“釋憲”是程序性與實體性“違憲”兩面向。程序性問題是從委員會、院會都沒有發言、一路蓋牌，實質剝奪“立委”發言權，“立委”職權被剝奪是嚴重程序性“違憲”問題，至於實體性“違憲”會從委員會角度著墨。



柯建銘說，現在是憲政時刻是大家一定要很注意，毀憲亂政會影響每個人，“憲法”維護一定是“立委”很大職責。未來“憲法”法庭假如有說明會，準備程序言詞辯論等，申請人會參加，還有3位律師代表。也希望國民黨派人，尤其是“立委”翁曉玲，民眾黨“立委”黃國昌也說若有需要會請纓參。黃國昌對於實體性問題從來不敢多說一句話非常心虛，希望不要到“憲法”法庭去咆哮。



吳思瑤提到，國民黨現在上下下下都是翁曉玲上身，“立法院”就是比你大、比大法官大，對大法官不敬都讓大家瞠目結舌，是誰修法凌駕司法？加害者不思檢討，檢討權益受侵害的受害者。