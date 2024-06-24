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美國操作2758號決議 牛煦庭質疑實際效果
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2024-06-24 14:46:06
藍委牛煦庭接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝）
中評社台北6月24日電（記者 俞敦平）對於台美國際組織議題工作階層會議，台美官員討論如何反擊2758號決議一事。中國國民黨籍“立委”牛煦庭受訪時，強調外交需考量實力因素，並質疑美國操作2758號決議的實際效果。此外，對於金門防衛指揮部胡姓中士仍被中國大陸滯留一事，牛煦庭表示，他對兩岸溝通管道的缺乏表示擔憂，並指出民進黨政府在處理兩岸問題上面臨更大的挑戰。
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