推動高雄公托開幕　陳其邁拚施政成績單

高雄市社會局24日在湖內區民眾活動中心舉辦“湖內中正公共托嬰中心”開幕典禮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月24日電（記者 蔣繼平）高雄市近年積極轉型成高科技產業，為了吸引更多人才高雄就業，高雄市近年配合中央政策增設公托（公共托嬰中心）來滿足育兒需求，全市公托數量，從民進黨籍高雄市長陳其邁上任後僅23處，現已建置到58處，未來3年內目標更要達85處，也代表陳其邁卸任前要拼出的成績單。



高雄市社會局24日在湖內區民眾活動中心舉辦“湖內中正公共托嬰中心”開幕典禮。陳其邁到場出席，民進黨“立委”邱議瑩、國民黨高雄市議員李亞築，以及其他民代服務處代表，還有當地里長們也到場參與。



湖內區位於高雄市的最北端、緊鄰台南市，是“行政院大南方、大發展南台灣發展計劃”S 廊帶，串連南科及路科園區的重要位置。為了提升湖內區整體條件，高市府利用區公所公有場地整修設置專業平價的托育環境，這是湖內第二所公托。



高雄市在公共托育機構佈建部分，已建置58處，預計2026年達到全市佈建85處公托機構的目標，滿足育兒家庭照顧子女需求。



陳其邁表示，他上任時公托才23處，這幾年配合“中央政府”“0到6歲國家一起養”政策，總經費也從過去的新台幣150億增加到1200億，若沒有中央、“立委”支持，拓展據點速度不會這麼快，因為每一個公托設立都大概需要1千萬到2千萬左右，還不包括一些建築物的結構，對地方是非常龐大的經費負擔。

