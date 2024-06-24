陳俐甫：陳水扁拒認罪　特赦案最佳時機已過

台灣教授協會長陳俐甫接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月24日電（記者 張穎齊）陳水扁爭取特赦爭議纏繞已久。台灣教授協會長陳俐甫接受中評社訪問表示，特赦陳水扁的最佳時機是民進黨蔡英文政府完全執政時期，蔡卸任前原可解決的，但時機已過，如今賴清德是雙少數執政，即便賴想赦扁也難行，只能看下次“立委”選舉民進黨是否能再過半。



陳俐甫表示，其實蔡英文卸任前是要赦扁，希望陳水扁認罪，並將海外資金歸還給政府。但陳水扁認為自己清清白白，海外資金是有解釋空間，因此卡到最後仍無法赦扁。如今賴清德執政，就看這條件要怎麼開。



陳俐甫指出，倘若賴清德也是延續蔡英文做法，秉持必須尊重司法，那赦扁還是不會成，因陳水扁不會接受。但其實陳水扁年紀已大，除了政治活動方面，其他生活上大致自由，扁也不一定要真的被特赦了，實質情況也不算受刑。



陳俐甫對中評社說，賴清德過去曾承諾過要赦扁，如今是雙少數，若剛就職就赦扁，只會添亂，脆弱執政下不適宜赦扁，仍要看完全執政才能去做。此時若發生倒閣、解散“國會”，綠委席次可能也不會成長太多，要看往後政治走向，或是下次選舉，絕對多數下才會容易赦扁。



他直言，賴清德現在沒赦扁的時機與本錢，且也要看陳水扁能接受哪樣的新條件。但其實他認為，陳水扁應該也沒有特別想跟賴清德要求特赦了，陳水扁也知道現在時機不宜。



陳俐甫，台灣大學政治學博士，歷任淡水牛津學堂博物館與馬偕紀念館主任、真理大學人資系創系主任、早稻田大學亞洲太平洋研究中心研究員、日本交流協會日台交流中心約聘研究員等。專長為東亞及東南亞文化、文化政治、台灣史、政治學等。