陳俐甫：韓國瑜有機會再戰大位　對上賴清德

台灣教授協會長陳俐甫接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月25日電（記者 張穎齊）“立法院”21日否決“行政院”提出的“國會”改革法案覆議案。台灣教授協會長、真理大學人文與資訊學系教授陳俐甫接受中評社訪問分析，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜是這次最大得利者，在國民黨中央與“立院”黨團多頭馬車下，韓趁勢崛起，並未參與藍綠白衝突，搞不好有機會再戰大位，對上賴清德拚連任。



陳俐甫表示，“新台灣國策智庫”20日發布民調，44.1%民眾滿意韓國瑜表現，在國民黨支持者中有90.3%滿意度，在台灣民眾黨支持者中有74.6%滿意度，連在民進黨支持者中都有2成滿意。且韓的44%滿意度是超過民進黨賴清德2024得票率40%，顯示韓的表現比藍白陣營更符合民眾期待。



陳俐甫說，國民黨籍“立委”在這次“國會”大戰是鷹派做法，與綠委相互打起來，而韓國瑜未參與，更要求大家穿西裝來“立院”。一方面民眾對藍白的不滿提高，民眾更不喜歡打架，韓國瑜當起穿西裝、勸和的角色，較受到民眾認同，若韓這樣繼續堅持下去，可影響國民黨。



陳俐甫向中評社指出，韓國瑜雖當過“立委”，但過去曾有十幾年淡出政壇，還曾被唾棄，但如今“國會”打架，國民黨籍“立院”黨團總召傅崐萁與民眾黨籍“立院”黨團總召黃國昌讓“國會”文化倒退，原本想突破過去國民黨籍前“立法院長”王金平喬來喬去的“國會”運作，現在卻讓“國會”無法運作，顧著自己當民心，但韓國瑜卻與傅、黃不同。



韓國瑜有再問鼎2028大位可能？陳俐甫說，本來韓國瑜是沒機會再戰大位的，2020敗選後，國民黨2024提名了新北市長侯友宜，又要韓出面阻止韓粉亂侯，隨後又當了“立法院長”，本來以為被國民黨擺在虛位上、當了一屆就算了、沒影響力，怎料如今國民黨的局都亂了，從院長、黨團總召選舉上殺出了傅崐萁，國民黨主席朱立倫也主導不了，讓國民黨呈現多頭馬車。



他說，在國民黨與“國會”這樣大亂之下，使得韓國瑜搞不好有機會再戰大位，最大的獲益者是韓，雖說韓目前看起來無意再戰大位，常常很累、急著散會，但也不無可能。