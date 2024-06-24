牛煦庭：綠戰狼式兩岸政策　台灣將全民皆兵

中國國民黨籍“立委”牛煦庭。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月24日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”牛煦庭向中評社表示，台灣義務役從4個月延長成一年時，那就是全民皆兵的到來，未來不會衹有補充兵役提高門檻，相信兵役制度還會有很多調整，而這都只是為了滿足民進黨戰狼式的外交與兩岸政策。



台灣補充兵僅需接受12天軍事訓練，與一年期義務役差距相當大。台灣役男人數今年估計為9萬7828人，史上首次跌破10萬人，為擴充兵源，台“內政部”擬修改《常備役體位因家庭因素及替代役體位服補充兵辦法》，調整常備役體位役男申請補充兵的門檻。



針對台官方調整補充兵役門檻，牛煦庭表示，當初蔡英文政府沒辦法妥善處理兩岸關係，讓地緣政治風險與戰爭風險大幅升高。可能是顧慮到美國的立場與壓力，蔡英文政府後期提出兵役延長的措施，讓四個月的兵役延長至一年，這件事情發生後，有概念的人都很清楚，那就是全民皆兵的時代即將到來。



牛煦庭指出，儘管政府一定是大力否認，認為沒有這個問題，只是微幅調整，不會影響到大家的權利與生涯規劃，這些說法歷歷在目，可是政府做法都是這樣，一個階段一個階段連續做，慢慢達成他們的目標。



牛煦庭指出，最新的統計數據是，台灣役男人數首度跌破10萬人，可見不論是義務役或志願役徵募的情況，現在就是出現了兵源不足的情形，兵源一不足，政府就只好往其他地方思考，從別的地方拉人。



牛煦庭表示，所以過去可能中低收入戶因家庭因素考量，這類役男可以服補充兵役，政府不會要求太多義務，這本來是公平正義的設計，可是抱歉，由於政府政策失敗，大難當頭，在台灣面臨到的風險底下，這類政策福利都沒有了。



牛煦庭指出，他認為這是破窗效應的開始，一棟建築有一扇窗破洞，如果不修繕，可能會有人打破更多窗戶，不會衹有補充兵役門檻的調整而已，未來兵役問題還會有很多很多的調整，只是為了滿足民進黨這種兵凶戰危、戰狼式的外交政策與兩岸政策，而這真的對台灣社會是正面嗎？政府應該要再三思考。