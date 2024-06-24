趙少康：賴向在野黨宣戰　獨裁心態昭然若揭

趙少康批，賴清德獨裁心態昭然若揭。（照片：趙少康臉書） 中評社台北6月24日電／“立法院”21日否決“行政院”所提“國會”改革相關法案覆議案，賴清德今天上午親上火線發表談話，強調將聲請“釋憲”。針對在野黨要求赴“立法院”進行“國情報告”，賴清德也強調應等“釋憲”結果後再做決定。對此，中廣前董事長趙少康24日在臉書發文痛批，賴清德今天的宣布等於是向在野黨宣戰，他寧願讓“國政”空轉也要這麼做，就是不想讓自己這個雙少數“總統”被看不起，“獨裁“總統”的心態昭然若揭”。



趙少康表示，賴清德上任後，今天第一次在“總統府”發表敞廳談話，但他不是端出“國家”中長期產業擘劃、提出民生和兩岸問題解方，而是宣布不會到“立法院”做“國情報告”，還要對“國會”改革五法提出“釋憲”，高調向在野黨宣戰。



到“立法院”做“國情報告”，是賴清德競選時親口提出的政見之一，上任剛滿1個月，“他就臉不紅氣不喘的毀棄承諾”，趙少康提到，今年大選辯論上，賴清德曾說《“中華民國憲法”》是災難，現在針對“國會”改革五法提“釋憲”，只是利用“憲法”當政治鬥爭的工具，更想藉此把自己不到“立法院”做“國情報告”正當化。



趙少康砲轟，“行政院”覆議失敗，院長卓榮泰不用下台，大法官全都是民進黨提名的自己人，可以掌控“釋憲”結果，都讓賴清德有恃無恐，他寧願讓“國政”空轉也要全面開戰，就是不想讓自己這個雙少數“總統”被看不起，“獨裁“總統”的心態昭然若揭”。