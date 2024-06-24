藍董事蔡明忠：韓國瑜會辭民主基金會董座？

台灣民主基金會董事蔡明忠。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月24日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜兼任台灣民主基金會董事長，並推薦政大外交系教授盧業中擔任執行長，目前執行長人事案仍卡關。台灣民主基金會董事蔡明忠向中評社表示，韓曾表態“韓盧同進同出”，現在最擔心韓辭董座，使“立法院長”兼董座的慣例生變。



台灣民主基金會6月19日召開董事會，會中按慣例推舉“立法院長”擔任董事長，韓國瑜就任董事長。



不過當討論到執行長人事時，由於韓國瑜當天在“立法院”主持會議，未能親自出席民主基金會董事會，會議上民進黨代表以及“賴政府”代表要求韓應該親自到場說明執行長人選，投票時藍白代表不敵綠營代表，使得執行長人事繼續卡關。



蔡明忠為台灣“國防醫學院”醫學系畢業，曾任台中榮民總醫院心臟外科主治醫師、彰化醫師公會理事長，現為國民黨醫療委員會主任委員、台灣民主基金會董事（國民黨政黨代表）。2024年蔡明忠以醫療專長被提名為國民黨不分區“立委”第14名，不過最後國民黨僅獲得13席不分區“立委”席次，蔡明忠以1席之差未能當選。



蔡明忠表示，19日董事會韓國瑜請假，所以韓委託了國民黨另名政黨代表董事、國民黨智庫副執行長許育寧代理他主持會議。會議上一開始就先選出新一屆董事長與副董事長，由韓國瑜當選董事長，副董事長則是台“外交部長”林佳龍。



蔡明忠指出，韓國瑜雖未到場，但他還是寫了一篇聲明交給董事會，聲明指出，韓國瑜如蒙董事會選舉成為董事長，那他將依董事長的權責，推薦政治大學外交系教授盧業中擔任執行長，籲請董事會通過此項人事。