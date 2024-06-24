台漢光演習無假想敵　張延廷：那就直接取消

台空軍前副司令張延廷（右）。（截自“飛碟午餐”YouTube直播畫面) 中評社台北6月24日電／台灣漢光40號實兵演練7月22日起展開，陸軍特戰指揮部、海軍陸戰隊等單位不再扮演攻擊軍。對此，台空軍前副司令張延廷直言，若沒有假想敵，演習就等於變成一般訓練了，他指出，有假想敵、敵情，才能制定作戰、進行火力分配，“不是隨隨便便的”。現在沒了假想敵、目標，“就直接取消漢光演習就好了”。



針對取消漢光演習紅軍，台國防部長顧立雄18日表示，無須透過所謂的對抗模式來推演，而是要以真實想定進行驗證，“這完全與敏感無關”。不過，中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析稱，對抗訓練就是實戰化訓練的指標，取消此訓練，恐讓今年演習計劃、部隊戰備的驗證大打折扣。



根據《中時新聞網》報導，張延廷今天在廣播節目《飛碟午餐》表示，若沒有假想敵，演習就等於變成一般訓練了，“那你平時不就有在訓練？”他指出，演習視同作戰，應該要有一個假想敵、課題，並帶著敵情練兵，而漢光演習是三軍最重要的年度演習科目，演習中要進行哪種作戰演練，都會預先進行計劃，現在沒了假想敵、目標，“就直接取消漢光演習就好了”。



“古今中外哪個演習沒有假想敵？沒了敵情、目標要怎麼作戰？”張延廷質疑，在進行作戰時，要先清楚敵軍的火炮、坦克部署，以及我軍要如何防禦、確保戰力並破壞敵軍計劃，這些都要做具體的課題，沒有敵情“太抽象”，這樣一來要怎麼訓練官兵、制定作戰計劃？張延廷接著說，一旦有了具體的演習目標、課題，三軍才能進行火力分配、協調、管制和發揮，“不是隨隨便便的”。