朱立倫：賴清德向民主宣戰　民意團結戰獨裁

朱立倫：賴主席向民主宣戰，六成民意將正面迎戰。（照片：朱立倫臉書） 中評社台北6月24日電／“立法院”21日否決“行政院”所提“國會”改革相關法案覆議案，賴清德今天上午親上火線發表談話，強調將聲請“釋憲”。中國國民黨主席朱立倫24日下午在臉書回應批評，賴清德就任一個多月以來，心中只有對抗，所有“福國利民”的事都拋諸腦後，只會鬥在野黨，站在主流民意的對立面。今天賴主席向民主宣戰，六成民意將正面迎戰，團結對抗民主獨裁。



朱立倫指出，針對賴清德24日早上談話，國民黨高度遺憾。賴清德就任一個多月以來，心中只有對抗，所有“福國利民”的事都拋諸腦後，只會鬥在野黨，站在主流民意的對立面。



朱立倫質疑，賴清德仍然堅持當民進黨主席，不只雙標破壞憲政秩序，更用黨政側翼抹黑、抹紅、造謠攻擊在野黨，“今天賴主席向民主宣戰，六成民意將正面迎戰，團結對抗民主獨裁！”



朱立倫說，無法認同賴清德提出的“釋憲”理由，更不接受民進黨惡意的抹黑。賴清德宣稱“釋憲”是“基於守護憲政秩序、保護人民權利”，更是讓民眾精神錯亂。



朱立倫質疑，賴清德在大選辯論時說直言“‘中華民國憲法’是災難”，賴在19日宣布成立的三大委員會，這是馬英九當年的相關主張，但被民進黨批評“太上皇”、“違憲”；更何況，“國會”改革法案的每一條，都是民進黨過去的主張，賴清德、蔡英文、林佳龍、顧立雄，都曾支持“立法院”擁有聽證權、調查權、藐視“國會”、以及“總統”赴“立院”發表“國情咨文”。



朱立倫批評，從“國會”改革法案到頂層設計的三大委員會，民進黨始終不變的態度就是以黨意、黨利為核心，為了反對而反對，和穿鑿附會的抹紅。民進黨抹黑抹紅的越兇，大家就看得越清楚，民進黨對執政沒有信心、害怕弊案被揭露、畏懼讓正義和陽光照進“國會”。



朱立倫強調，國民黨堅定守護“中華民國憲法”，我們堅持做對的事，透過“國會”改革讓正義能夠伸張，讓弊案能夠揭露，讓台灣不要貪腐，讓我們持續努力，用陽光和正面的態度，共同迎向台灣第三波民主改革。