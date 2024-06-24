巨鯨現身　新北市碧潭水舞第2波視覺盛宴

巨型超萌鯨魚新北市碧潭現身，22日開始表演水花秀。（新北市觀旅局提供） 中評社新北6月24日電／“2024碧潭水舞”自5月盛大登場，首波登場的裝置水舞搭配“優人神鼓青年優人”帶來人水共舞，讓來訪民眾大飽眼福。第2波推出地景水舞，以巨型鯨魚裝置搭配水花秀，自22日起和大家見面。即日起至8月31日，每日下午3時至晚間9時整點與半點展示超萌噴水表演。晚間6時至10時點燈，創造視覺及聽覺雙重饗宴，持續在碧潭河岸閃耀。



新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，今年在碧潭展出別具特色巨大鯨魚溪面地景裝置，融合了現代藝術及自然元素，體現環保理念，為碧潭增添亮麗色彩，也讓來訪遊客可以感受並刻畫動人的山海回憶。



這座巨大鯨魚裝置不僅僅是靜態展示，更是動態藝術品，在鯨魚背部裝有定時噴水裝置。自下午3時起，每逢整點及半點，鯨魚就會噴出高達5米水柱，彷彿真正的鯨魚在呼吸及游動，巧妙設計讓人目不轉睛。



此外，裝置展出期間的每周六及周日晚間6時30分至7時，有新店在地表演團體進行豐富表演，包含傳統民俗技藝演出，如國樂、原住民舞蹈及扯鈴表演等，還有樂器表演，如弦樂、鼓藝、薩克斯風、排舞與手語表演等。8月14日及8月21日煙火將再度點燃新北新店碧潭天空，邀請民眾前來觀賞。