邱世卿：美售自殺無人機將戰場設定在台灣

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投6月25日電（記者 方敬為）美國日前宣布售台灣逾千枚“彈簧刀300”（Switchblade 300）自殺式攻擊無人機，讓人聯想到美國印太司令先前所稱台海“地獄景象”（Hellscape）嚇阻解放軍戰略。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，彈簧刀無人機的有效範圍僅10公里，無法用於海上作戰，顯然美國是將戰場設定在台灣。



邱世卿指出，美國以無人武器應對台海衝突的戰略方針是確定的，只是現階段尚無法實現美國印太司令帕帕羅（Adm. Samuel Paparo）所指的“地獄景象”（Hellscape）計劃，動用數千架無人武器嚇阻解放軍攻台，因為美軍的無人武器數量與技術都還沒建置到位，所以售台彈簧刀300無人機，台灣還是要準備因應解放軍登陸，戰場是在島上，而非海上。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



針對美國售台彈簧刀300無人機與“地獄景象”（Hellscape）計劃的關聯性，邱世卿表示，美國想要複製在烏克蘭戰場的經驗，在不需要犧牲美軍生命的情況下，盡量取得拖延解放軍登陸的時間，首要考慮就是運用無人武器。但美國本身在無人機軍備方面碰到兩個問題，就是技術及發展步調相對落後，以及生產成本較高，研判美軍尚無法實現所謂地獄景象計畫。

