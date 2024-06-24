郭正亮曝賴這句話形同下旨　痛批他格調太差

郭正亮。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北6月24日電／賴清德今天宣布，將針對“國會”改革法案聲請“釋憲”及暫時處分，並呼籲在野黨“釋憲”結果前不宜貿然行動。”前“立委”郭正亮指出，賴清德此舉幾乎暗示“釋憲”一定會過，並痛批他格調太差。



針對賴清德宣布對“國會”改革法案聲請“釋憲”一事，郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，賴為何需要表態？只要一表態幾乎暗示“釋憲”一定過。他強調，“釋憲”可以由“憲法”學者、律師等連署提案，未料賴清德卻選擇表態，會被認定是“下旨了”，“憲法”法庭內由蔡英文任內提名的大法官將受到壓力。



另外，針對在野黨可能要求賴清德赴“立法院”進行“國情報告”，賴清德呼籲在野黨應該尊重“憲法”的嚴肅性，大法官還沒做出“釋憲”結果前，別貿然採取行動，郭正亮對此強調，“憲法”法庭沒有判暫時停止，表示法案可以繼續走，賴此舉形同要大家不要動作，“世上哪有這種事？”



“這種“總統”格調太差”，郭正亮直言，過去民進黨執政無論是蔡英文或陳水扁時期，在第一任都維持一定的超然，不然沒有緩衝空間。然而，賴上任後幾乎每件事都衝在最前面，讓他直呼太糟糕，“怎麼可以這樣領導‘國家’？”