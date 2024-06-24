首屆高雄都會區原住民傳統技能運動會落幕

高雄市都會區原住民族傳統技能運動會，傳統射箭各組冠軍，都由來自寶杉射箭隊的布農族人獲得。（高雄市原民會提供） 中評社高雄6月24日電／“我是TAKAO HERO”！高雄市政府原住民事務委員會於6月22日、23日分別於小港運動園區及楠梓射箭場舉行首屆“高雄市都會區原住民族傳統技能運動會”，經過兩日激烈拚戰，23日圓滿落幕。本次賽事有6個競賽項目，包含市原運選拔項目的傳統路跑4隊、傳統鋸木4隊、傳統負重6隊、傳統撒網18隊、傳統射箭45隊及趣味項目親子1200公尺接力3隊，計有17個隊伍、400多名優秀的原住民運動好手共襄盛舉。



打狗（Takao、Takau）為台灣高雄市的舊地名，這個地名的最早中文紀錄是1603年（明朝萬曆31年）陳第所著〈東番記〉。早期福建沿海通往呂宋（卡加揚）的東洋針路，打狗仔（打狗山）為航線途經在海上觀測的重要導航點。



本次賽事做為8月高雄市原住民族運動會的前哨站，以上傳統技能項目冠軍選手隊伍將參與市原運選拔賽，與全市爭相較勁，將透過市原運選出菁英代表隊，參戰明年於高雄市舉辦的2025年全台原住民族運動會。



高雄市原民會主委阿布斯表示，首次辦理都會區原住民族運動會，展現對都會區原住民的重視，透過傳統運動賽事也讓族人交流並傳承傳統體技能文化。更期望透過賽事找到更多運動好手，一起進軍選拔賽整頓出最強的高雄代表隊。8月即將舉辦第二屆高雄市原住民族運動會選拔賽，期許各隊伍們能繼續努力，在市原運上發揮超常實力，明年替原住民族運動會的主辦縣市高雄拿下全台冠軍。