中評鏡頭：桃園日據警察宿舍成美食藝文空間

位在桃園市鬧區中正路上的日據時期警察宿舍群，1937年落成至今已有87年歷史。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月25日電（記者 盧誠輝）位在桃園市鬧區中正路上的日據時期警察宿舍群，1937年落成至今已有87年歷史，當時是由6棟和洋混合雙併式宿舍組成，占地約3250平方米，2012年被桃園市政府公告為歷史建築，經過多年整修與活化後，如今已搖身成為“桃園77藝文町”的美食藝文空間。



“桃園77藝文町”的由來是因該處就位在桃園市舊城區中正路77巷內，2018年桃園市政府以OT模式委外營運，廠商後因受新冠疫情影響而提前解約，經過桃園市政府文化局積極奔走後，今年3月又再度找到廠商進駐營運，24日舉辦盛大開園典禮。



中國國民黨籍桃園市長張善政出席活動時透露，他在試營運期間曾與太太一起到園區內用餐，不僅餐點豐富，園區內充滿古色古香的日式氛圍，生態也都照顧得非常好，是值得再訪的優質體驗，尤其鄰近桃園大廟景福宮，歡迎市民朋友前來體驗不一樣的歷史風貌。



桃園市文化局指出，營運團隊整體規劃有多元展覽活動、閱讀選物空間、品牌聯名餐飲及假日市集。園區特別引進已有90年歷史的台北第一家西餐廳“波麗路”進駐，共同推出和風洋食與特色甜點；“成真咖啡”提供特色舒芙蕾與創意咖啡；“首頁讀書館”策劃主題性互動閱讀環境，不定期舉辦藝文特展與主題講座，結合桃園舊城歷史發展與人文風情。此外，園區開幕首檔展覽為“茶語繾綣－台日工藝陶瓷與茶器展”，展期至7月31日止，邀請台灣及日本兩地工藝家，展示台日傳統工藝品的精湛工藝。