中評觀察：中美大象打架 台灣將遍體鱗傷

賴清德昨日召開記者會，對大陸發布懲獨司法文件《意見》強度強硬。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月25日電（評論員 林淑玲）大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部6月21日聯合發布《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，震撼台灣。民進黨政府迄今強硬，美國在其中扮演重要角色，接下來，當華府以聯合國大會第2758號決議文強推“一中一台”與大陸司法懲獨行動高速撞擊時，台灣將遍體鱗傷。



大陸上周五發布懲獨司法文件《意見》22條，經過一個周末，民進黨政府大致定調，賴清德以降並沒有調整“兩國論”說法，綠營回應重點包括，第一，批抨大陸；第二，告訴支持者大陸沒有台灣司法管轄權，先進國家也不會引渡政治犯，出境沒有安全之虞，刻意淡化影響；第三，故意把在野黨與一般民眾都拉進來，宣稱台灣衹有統一促進黨不是“台獨”，朝野應共同面對，模糊焦點；第四，強調美國加強挺台。



大陸懲獨司法文件《意見》對日益嚴峻的“台獨”挑戰採取重大反制手段，從法律戰延伸到最近大陸對台軍事行動不斷加碼，圍台軍機、軍艦愈來愈多，與台灣距離也愈來愈近，“賴政府”擺出的強硬姿態等於是迎面對撞。若再升高下去，很難避免軍事的擦槍走火，《意見》頒佈後大陸緊接著對“台獨”黑名單進行缺席審判、重判、通緝，都是未來可能發生的事。

