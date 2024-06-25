中評鏡頭：高雄黃帝神農殿祭祀中華民族始祖

廟埕有立一座“黃帝神農殿誌”，開頭就提“我中華民族以農立國，溯自上古”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月25日電（記者 蔣繼平）高雄市湖內區有一座“黃帝神農殿”，主祀神農大帝、黃帝、關聖帝君，當地許多居民務農，有著祈求五穀豐收的用意，黃帝、炎帝同為中華民族始祖，據史書記載炎帝開創了農耕文明，故有“神農”之稱，背後有著濃厚的中華文化歷史內涵。



高雄湖內的“黃帝神農殿”於1977年肇建，該廟有曾一段特殊故事，原為肉品加工廠自建私廟，但工廠關閉後淪為鴿子、流浪狗、落難神明收容所，2008年時前國民黨“立委”吳光訓、吳陳瓊秋夫婦奔走後，花費新台幣數千萬元重新油漆、整修，並認養公家用地闢為公園，才重新擦亮招牌，逐漸吸引香客前來。



廟埕有立一座“黃帝神農殿誌”，開頭寫著“我中華民族以農立國，溯自上古，代出聖賢，顧惜民生，愛護黎民。”正殿四周牆上有“禮、義、廉、恥”典故壁畫，外牆也有“忠、孝、仁、愛、信、義、和、平“八德”典故壁畫，充滿中華文化。外頭池塘飼養著不少錦鯉，還有禽鳥園，環境十分清幽。



黃帝乃五帝之首，炎帝因善火耕而號神農氏，黃帝、炎帝同為中華民族始祖，漢人以至清朝後中國人自稱炎黃後裔、炎黃子孫。台灣民間盛行神農大帝（或作五穀大帝）之信仰，根據統計，台灣約莫有一百三十餘座主祀神農大帝的廟宇，多以農曆四月廿六日為聖誕千秋。



湖內區位於高雄市北端、緊鄰台南市，根據高雄市政府民政局統計，2023年底湖內區戶數約1.1萬戶，人口約3萬人，居民主要以農漁業為主，主要產業為魚類、水鴨養殖，稻米蔬菜種植，祭拜神農大帝也有祈求五穀豐收之意。