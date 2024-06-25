中評關注：賴清德親上火線全面對抗在野

賴清德親自召開記者會說明要對“國會”改革相關法案提出聲請“釋憲”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月25日電（記者 黃筱筠）賴清德昨天親上火線宣布將對“國會”改革相關法案提出“釋憲”，並表態在合憲之前不會到“立法院”進行“國情報告”。賴清德過去擔任台南市長時，創下232天拒不進議會，導致府會關係惡化。賴清德表態不進“國會”報告，藍白陣營應該已準備好要出招，朝野看起來難有和緩，只會加劇。



在“行政院長”卓榮泰提出“國會”改革法案覆議案，遭藍白委聯手封殺後，賴清德隔了一個週末率先出手，親自召開記者會提出“釋憲”理由。接著，今天再由“監察院”向“憲法”法庭聲請“釋憲”及暫時處分。週三民進黨“立法院”黨團也將送出“釋憲”聲請，再來“行政院”應也會出手。等於執政的府院黨全面對在野黨開戰。



不過，大陸方面也宣布“台獨”22條要以法律制裁“台獨者”，這凸顯兩岸關係幾乎沒有緩和空間，賴清德是否藉由台灣內部對抗兩岸局勢，轉移大陸對台動作？另一可能，若不提出“釋憲”，藍白陣營已經磨刀霍霍，初步鎖定超思雞蛋案、數位身分證等爭議案件要展開調查，激化朝野對抗，能轉移調查的焦點，很可能因此查出弊案的話，將嚴重打擊民進黨接下來的選舉。

