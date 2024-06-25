解放軍四面圍台　呂禮詩說在測試指管能量

大陸機艦在台海周遭動態。（台“國防部”提供） 中評社台北6月25日電／台“國防部”24日公布最新解放軍在台海周遭軍事動態，共計偵獲軍機23架次、軍艦7艘次；其中19架次越過“中線”，配合軍艦上起飛的直升機，採取北中南東四面包圍。對此，前海軍艦長呂禮詩24日就表示，解放軍在台灣周邊訓練，其實就是要測試台灣的應對及指管的能量到底是多少？因為台灣都一直在做1：1的並行監控，台灣到底是怎麼樣將訓練的戰機使用，這是解放軍官的焦點。



根據“國防部”公布，大陸主戰機、無人機9架次於“台海中線”以西，以及西南空域活動，其中5架次越過“中線”，一度飛往澎湖南方，距離鵝鑾鼻僅72浬。南、北及東北部，則有從大陸軍艦起飛的直升機各1架進入，北部進入台東北及東部，距離基隆僅45浬；南部接近鵝鑾鼻外海約55浬。對此，台軍運用任務機、任務艦，以及岸置飛彈系統嚴密掌握與應處。



呂禮詩24日在政論節目《新聞大白話》中表示，解放軍“四面圍台”，這件事情已經很久了。大家現在開始重視，因為從2022年，美國眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）離開台灣後的環台軍演，之後解放軍就一直是如此，那就是聯合戰備警巡。只是現在的數量變多了，到底為什麼越來越多？因為前一段時間，有聯合利劍—2024A演習，大陸中斷了原來的訓練，因此現在在補功課。



呂禮詩坦言，解放軍在台灣周邊訓練，其實就是要測試台灣的應對，以及指管的能量到底是多少？，因為我們都一直在做1：1的並行監控，我們到底是怎麼樣將訓練的戰機使用，這也是焦點，也是解放軍官的焦點。