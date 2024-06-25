羅智強轟綠用欺負韓國瑜那套　要罷免謝國樑

針對基隆市府NET案，藍委羅智強發文表示，法院已還謝國樑清白。（照片：羅智強臉書） 中評社台北6月25日電／基隆市府與大日公司因東岸商場爭議對簿公堂，基隆地院21日判決大日敗訴，基市府免付東岸商場新台幣5千萬增建費。中廣前董事長趙少康直呼，司法已經還給基隆市長謝國樑公道。商業糾紛卻硬要扯基隆市政府下水，實在太沒天理，連法院都認證了。中國國民黨籍“立委”羅智強則直指，判決也確認大日與NET間的租賃關係，及增建商場工程費用分擔的約定，與市府全然無涉。炒了半年真相就如基市府強調，一切依法行政，為的是捍衛市民財產。



羅智強重批，綠營用欺負韓國瑜那套欺負謝國樑，民眾千萬不要上當！，“最不適任該下台的，就是操作仇恨的民進黨！”



羅智強昨日在臉發文指出，“法院還謝國樑清白！民進黨，還在繼續亂罷免？”林右昌擔任基隆市長時，市府與大日公司簽訂促參合約開發東岸停車場，大日另找來NET主富公司興建2至4樓商場。去年約滿後，基市府重新招標由微風集團得標，但NET認為商場是公司資產不願移轉。綠營更趁機炒作，把前朝爛攤子賴在現任市長謝國樑頭上，發動罷免。大日提告，要求基市府支付商場興建費用5千萬元，基隆地方法院21日一審判決市府勝訴。



他指出，法官認定，市府並未要求增建商場，增建計劃是大日自己提出，且興建費用約定由大日出資，所有權則歸市府。判決也確認大日與NET間的租賃關係，及增建商場工程費用分擔的約定，與市府全然無涉。炒了半年，真相就如基市府所強調，一切依法行政，為的是捍衛市民財產。



羅智強強調，東岸商場爭議，是大日與NET間商業糾紛。綠營硬拖謝國樑下水，推動不正義的罷免，完全是政治鬥爭。民進黨地方選舉成為少數，就搞罷免縣市長。“國會”選舉再敗成為少數，又搞罷免“立委”。罷免應是針對不適任的政治人物，但民進黨卻只以“罷免成功可能性”為考量，欲藉此突破少數困境，而將民主罷免機制變成政治報復的工具。“唯我獨尊，順我者昌，逆我者亡！”