賴提“釋憲”一府三院合圍“立院”？網友怒吼

賴清德24日宣布對《立法院職權行使法》與《刑法》修正案聲請釋憲以及暫時處分。（中評社 資料照) 中評社台北6月25日電／賴清德24日宣布對《“立法院”職權行使法》與《刑法》修正案聲請“釋憲”以及暫時處分。名嘴歷史哥李易修表示，府、“政院”、綠黨團、“監院”已形成“一府三院合圍‘立院’”。有不少網友揚言再發動紅衫軍倒賴，甚至要罷免賴清德。



“立法院”院會21日否決“國會”改革法案覆議，賴清德昨日已依“憲法”完成簽署並公布法案；依照程序，法案公布日起算至第三日起生效，因此最快26日就可聲請“釋憲”與暫時處分。賴清德昨已宣布將向“憲法”法庭聲請“釋憲”以及暫時處分，“立院”民進黨團、“行政院”與“監察院”也表態均將聲請“釋憲”與暫時處分。“國會”擴權法案引發四憲政機關聲請“釋憲”，創下先例。



“賴親上火線‘釋憲’開民主內戰！”歷史哥24日發文直呼，“府、‘政院’、綠黨團、‘監院’，一府三院合圍“立院”！”



根據《自由時報》報導，官員指出，在“總統”公布“國會”擴權法案成為法律後，“行政院”原計劃最快26日送出“釋憲”案與暫時處分，但考量其重要性，因此目前傾向在周四(27日)的例行院會處理。



官員強調，過去“行政院”提出的“釋憲”案，若由部會提出，“行政院會”透過秘書長函文，協助部會提出“釋憲”案，並沒有經過“行政院會”；但也有“行政院”認為重要者，就會在院會處理，但不必經過院會“通過”，所以無須事先排入討論案或報告案。至於“行政院”之前提出的“國會”改革覆議案，因要呈請“總統”核可，所以在院會前就正式列入院會討論事項。



“監察院”昨表示，反對“國會”擴權，嚴守權力分立、捍衛監察職權，“監院”秘書長李俊俋今將召開記者會，針對“監院”向“憲法”法庭聲請“釋憲”及暫時處分進行說明。



“立法院”民進黨團昨舉行記者會，表示“總統”公告法案後三天生效，黨團將於26日聲請“釋憲”及暫時處分。