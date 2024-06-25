提高門檻增加兵源　劉世芳：影響人數統計中

劉世芳接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月25日電（記者 黃筱筠）義務役今年元旦恢復1年役期，但因少子化兵源減少，台“內政部”預計24日完成修法預告，提高常備役因家庭因素可申請服補充兵役的門檻。台“內政部長”劉世芳今天受訪說，現在還在統計當中，“內政部”跟“國防部”會配合，役男申請部分會考量身心因素、家庭因素、家屬健康因素等會趨嚴一點，會影響多少人我們還在統計當中。



為配合“國家”員額需求與兵役公平性，“內政部”重新評估後，決定修正《常備役體位因家庭因素及替代役體位服補充兵役辦法》第2條，將常備役體位役男申請服補充兵役門檻調高。



“行政院長”卓榮泰今天率領“閣員”到“立法院”進行施政報告，並備質詢。



有關超思雞蛋案，媒體詢問反“國會”改革是否擔心弊案？劉世芳指出，有關於“國會”擴權問題，賴清德已經提出“釋憲”，其他在野政黨所說反“國會”改革是假議題。



媒體再度問到有關於超思公司資本額僅有新台幣50萬的公司，竟然可以拿到7億元的大單，劉世芳不願意評論，兩度說，“我剛已經講過了”。



近來外界質疑新青安貸款有人頭戶、轉租等問題，成為助漲房價的原因之一，“行政院”昨天召開新青安房貸檢討會議，由院長卓榮泰主持，“國發會”、“內政部”、“財政部”、“金管會”等“部會”首長與會。



劉世芳表示，這個方案是為了剛出社會年輕人、經濟弱勢的人，新青安房貸是好的政策。但是網路上或是房仲業者等會利用新青安好像在投資炒作，我們會把整理的資料送給“行政院”，找出新青安的房貸漏洞。



她也說，立意應該是良善，但是當成房子炒作借口都不是好方向，政府會出面遏止這樣的現象。