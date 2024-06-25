“民國派”也變“台獨”？介文汲怒嗆賴清德

介文汲。（中評社 資料照） 中評社台北6月25日電／賴清德24日在“總統府”敞廳發表談話，稱“中華民國派”在大陸眼中也是“台獨”。台前駐紐西蘭代表介文汲批評，大陸發布“台獨”最重死刑的《意見》，賴清德就把全台灣人拖下水，沒膽、沒道德。賴不接受中國國民黨主張的“九二共識，一個中國”，還扯藍營“台獨”，到底是裝傻還是無知？



介文汲24日在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，賴跟別人都不一樣，過去連蔡英文主政八年，大陸都沒有發布懲戒“台獨”的《意見》，更何況國民黨執政時期。



介文汲指出，賴清德把國民黨拖下水簡直莫名其妙，國民黨主張的“九二共識”就是“一個中國”，未統一之前分為大陸地區、台灣地區。但賴不接受九二共識，跟國民黨完全不一樣，居然還好意思扯藍營“台獨”，賴清德到底是裝傻還是無知？



介文汲認為，時窮節乃見，要是漢子就要敢做敢當，不是事情嚴重的時候就把別人拖下水，“誰跟你一樣搞“台獨”呀？搞“台獨”在台灣是少數”。大陸此次發布懲戒“台獨”的《意見》，把“台獨”定義的非常清楚，賴清德把台灣2300萬人拖下水，就是犧牲別人、敢做不敢當。



介文汲痛批， “賴清德沒膽，不是大勇之人”，大陸發布“台獨”最重死刑，就把全台灣人拖下水。但不是全台都支持賴的“台獨”路線，太不道德了，非常不負責。