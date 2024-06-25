俞大㵢遭爆亂花公帑　羅智強：應徹查

藍委羅智強接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月25日電（記者 楊騰凱）台駐美代表俞大㵢遭爆料以公務名義購買奢侈品，官邸消耗品都報公帳，上任半年就花了新台幣800萬元，遭指亂花公帑。對此，中國國民黨籍“立委”羅智強表示，此案不能等閒視之，若外交預算產生弊端被作為私人利用，民進黨政府應該徹查。



台媒《鏡週刊》報導，涉外人士爆料稱，俞大㵢接任蕭美琴的駐美代表遺缺，上任半年就巧立名目亂花公帑，以公務之名購買奢侈品，光是官邸就花了800萬元台幣，包括近百萬元的手工沙發，20多萬元的床，還有21萬元的地毯。



甚至在官邸的消耗品包括牙刷、沐浴乳等明文規定不能申報，俞大㵢都要求以“客用”為由報公帳。甚至今年3月蕭美琴以私人行程赴美收拾行李時，依規定不得用公帑，但俞還以蕭的名義報帳，大肆採購名牌毛巾、進口礦泉水。



羅智強表示，其實外交工作對我們台灣開拓國際非常重要，駐美代表的職務更是重中之重，現在傳出這樣可能的弊端，民進黨政府應該好好釐清、查明，特別事情又關係到蕭美琴，那更不應該等閒視之，駐美代表處更應該主動說明。



羅智強指出，外交預算都非常龐大，這也是因應我們國際處境的困難，但不要因為我們希望拓展外交空間，給了“外交部”門很多資源，結果可能產生弊端，被作為私人利用，這種情形民進黨政府應該徹查。