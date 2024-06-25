一府三院聲請“釋憲”賴下指導棋？卓榮泰避答

卓榮泰受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月25日電（記者 鄭羿菲）“立法院”日前三讀通過“國會”改革法案，民進黨政府提出覆議失敗後，以“一府三院”的態勢聲請“釋憲”，引起賴清德下指導棋的爭議。“行政院長”卓榮泰25日並未正面回應，僅表示，基於五院各司其職，我們正縝密規劃如何進行“釋憲”，會在最快時間內做出決定。希望在“釋憲”後，大家都接受，這才是未來應該走的路。



賴清德昨日已簽署“立法院”職權行使法”、“刑法”修正案，府在昨傍晚也發布這兩項法律修正案。法案公布3天後，也就是26日即生效。對於上述兩法律，“總統府”、“行政院”、“監察院”、民進黨“立法院”黨團都將聲請“釋憲”。



“行政院長”卓榮泰25日率行政官員赴“立法院”進行施政報告，並備質詢。



卓榮泰會前接受媒體訪問表示，基於五院體制的憲政規定，五院之間必須要互相尊重，各司其職，“行政院”對於未來要送請“司法院”大法官做“釋憲”的工作，我們正縝密地規劃研究如何來進行。



卓榮泰說，前一個階段的覆議案，主要理由是認為整個法案窒礙難行，遺憾的是覆議案不成立，現在要進到“釋憲”的階段，那就是“違憲”不可行，層次更高，我們會透過院內程序，在最快的時間內做出這樣的決定。



卓榮泰指出，也因此無論是哪幾個機關都做出了“釋憲”的要求，希望透過大法官“憲法”法庭做決定後，一樣要維護過去五院體制的共同運作，大家都來接受，這才是在憲政體制下，未來應該走的道路。



卓榮泰認為，在覆議案後，我們也注意到，在“立法院”職權行使法規定的內容中，會不會有若干條文被拿出來使用？為了維護憲政穩定、維護五院體制的平衡，還是希望能在大法官解釋後，才對新法究竟是合法還是失效，大家有共同的體認，那時候才是一個對法律做正面，或者做另外一個反方向思考的時刻。他希望每個憲政機關都應該嚴守分寸，不應該有太多的不應該的動作。