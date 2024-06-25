暫時處分最快需1個月？藍拚空窗期打貪查弊

在野黨表示，要在“釋憲”出爐空檔，行使“國會”聽證及調查權。政府重大採購及光電弊案列為優先追查項目。（中評社 資料照） 中評社台北6月25日電／賴清德24日宣布將就“國會”改革法案聲請“釋憲”及暫時處分，外界關注最快何時能有答案？依過去案例，若通知相關人及機關代表陳述意見後，保守估計最快1個月內可作成裁定。對此，中國國民黨“立法院”團總召傅崐萁透露，“立院”將成立調查委員會，鎖定光電弊案等查弊。



國民黨團、台灣民眾黨團都提出在“釋憲”出爐空檔，行使“國會”聽證及調查權，盼讓陽光照進“國會”，且都提到政府重大採購及光電弊案列為優先追查項目。傅崐萁24日指出，民進黨弊案族繁不及備載，黨團將逐案討論後，再依序排列要調查項目。



藍委吳宗憲表示，“國會”改革法案沒有暫時處分的必要性或急迫性。未來若大法官堅持做出“違憲”見解，研判可能會出現在部分條文“違憲”。



值得注意的是，依據《“憲法”訴訟法》，暫時處分裁定後逾6個月將失其效力，換句話說，裁准暫時處分“有效期間”最長6個月。但民進黨提名的許宗力等7名大法官10月底任期屆滿，如果無法在這時間內作成判決，未來新的7名大法官能否通過“立院”人事審查，又是另個新的憲政問題。



根據“憲法”法庭資料，1997年5月21日修正公布的《戶籍法》有關捺指紋的相關規定，“行政院”認有侵害人民基本權利之虞，向“立院”提出修正案，但在“立院”卡關。當時民進黨“立委”賴清德等85人聲請“釋憲”，同時請求先行宣告該法第8條暫時停止適用，那時初任大法官的許宗力等人，收案到准許衹有短短10天。



而受刑人在監投票案，“憲法”法庭2023年11月29日收案，到最後做出結果，前後約2周。另外意大利富商和台灣空姐爭女案的裁判“憲法”審查案，“憲法”法庭以不公開方式讓當事人到場陳述意見後，5天內作成受理及裁准暫時處分裁定。