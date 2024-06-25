藍委召開搶救私校記者會　希望修正退場機制

藍委林倩綺。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月25日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”林倩綺舉行記者會，針對國民黨團提出但被綠營批評的《私校退場條例》第24條的修正案進行解釋，強調公開徵求接管單位及主管機關訂定合理時限，旨在防止私校退場時的不透明操作及保障學生和教職員的權益。



25日上午中國國民黨籍“立委”林倩綺於“立院”召開“公開透明、搶救私校！”－－－修訂私校退場條例第二十四條的急迫重要性”記者會。中國國民黨籍“立委”林倩綺、羅智強、東吳大學法律研究所兼任助理教授朱敏賢和台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭出席。



林倩綺表示，此次修法的核心在於增訂《私校退場條例》第24條的兩項關鍵條款：一是公開徵求接管單位，確保資訊透明公開，讓所有有意接手者能夠公平競爭；二是主管機關有權訂定退場時限，一般為一年左右。她強調，這樣可以避免接管單位無限期拖延，也讓退場過程更加透明、公平。她表示，這項修法的目的是為了防止政府以納稅人的錢救濟私校，同時保證學生能夠在原校完成學業，維持教育資源的永續經營。



朱敏賢指出，此修正案能夠促進民眾參與和監督，防止私下交易的發生。他認為，現行的行政程序法已提供足夠的法律框架來保障接管過程中的透明度和公平性。朱敏賢強調，修法不僅能防止禿鷹行為，還能在公平透明的條件下保障教職員和學生的權益。