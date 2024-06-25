賴喊話“釋憲”結果前別行動　柯暗喻希特勒

民眾黨主席柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月25日電（記者 鄭羿菲）賴清德昨天宣布將針對公布生效的《“立法院”職權行使法》和《刑法》修正案聲請“釋憲”及暫時處分，並提出“釋憲”結果前，“立院”不宜貿然行動。台灣民眾黨主席柯文哲25日屢次撂重話猛批賴清德，“恐嚇大家？”、“真正背信棄義、毀憲亂政的是賴清德”、“一個沒信用的人”、“國家滅亡常是因瘋狂領導人，希特勒就是例子”。



對於“國會”改革法案將進入“司法院”大法官“憲法”法庭，會否認為大法官都是蔡英文提名的人，“釋憲”結果將偏向“違憲”？柯文哲說，還沒發生的事不用預測，對於大法官獨立行使權力，我們還是要有信心。



台灣民眾黨主席柯文哲25日上午赴民眾黨“立法院”黨團與白委進行晨會，會後召開記者會回應時事。



柯文哲一開始就為自己接下來的談話下一個標題“賴清德背信棄義，毀憲亂政”，他反問，“國會”改革法案哪一條不是民進黨當年主張的？改變的是民進黨！民進黨當年是怎麼講的？希望“國會”有聽證監督的權力，會監督政府。現在卻怕在野黨用來檢查弊案？無論是高端、超思等。



柯文哲說，賴清德不是在選前說要赴“立法院”“國情報告”，並接受“國情”質詢嗎？這是有影音的、公開的，半年後全部翻臉不認人，賴清德是在宣告選前講的政見通通不算數，必須看你的心情再決定？賴清德顯然是在向台灣社會、向外界說自己是一個沒有信用的人，根本就是會說謊。