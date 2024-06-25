陳玉珍：賴清德是大法官的老闆　球員兼裁判

藍委陳玉珍。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月25日電（記者 黃筱筠）賴清德昨天宣布將針對公布生效的《“立法院”職權行使法》和《刑法》修正案提出“釋憲”及暫時處分，中國國民黨籍“立委”陳玉珍今天受訪說，現在好像是球隊比賽，裁判是誰呢？是大法官，但“總統”是提名大法官的人，老闆提出“釋憲”，“球員兼裁判”，對“釋憲”結果不樂觀。



她表示，現在大法官都是蔡英文執政時提名，都是綠油油，民進黨過去都是鴨霸多數，四年前大法官同意權過關也是，我們怎麼期待，大法官可能違逆老闆、“總統”、民進黨的意思嗎？這不是球員兼裁判而已，老闆都講話了，我們對“釋憲”不樂觀，大法官應該要尊重民意，真正擴權是賴清德成立的委員會，這些委員會才沒有依法成立。



對於賴清德在覆議案咨文加上“違反權力分立及侵害人民基本權利之憲政爭議”的註解，陳玉珍說，“總統”至高無上，他有“憲法”權力有院際調解權，這是超越五院，如今自己跳下來，“把自己做小了”，把自己變成往前衝的對象。



她也說，這次修法提到“總統”到“立法院”“國情報告”，她記得賴清德選舉時到南台科大說學生問他，曾說願意來“國情報告”，還說會給大家釋疑，選舉剛過不到半年，就忘記5個月前承諾，我們覺得遺憾。