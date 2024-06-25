簽署咨文加註見解　扁當年做過惹議

中評社台北6月25日電／賴清德24日簽署“立法院”覆議案咨文時，在旁“加註見解”，強調“國會”改革法案有違反權力分立、侵害人民基本權利的憲政爭議。賴清德作法並非首創，陳水扁2004年公布《319槍擊事件真相調查特別委員會條例》，就曾加註見解，更直接點出“違憲”兩字，引起法界就侵害司法權的討論。



《中時新聞網》報導，319槍擊案發生後，同年“立法院”三讀通過319真調會條例。“行政院”認為“違憲”、違反權力分立，移請“立法院”覆議，但泛藍陣營仍以優勢票數否決。陳水扁後來以加註方式公布該條例，並以箋函知會五院院長。



陳水扁在加註見解寫下“總統”、“副總統”於選舉期間同時遭受槍擊，為明事實真相自應調查。政府支持調查，但不應“違憲”調查。本條例既有重大憲政爭議，宜尋求“釋憲”或修法解決，以符憲政秩序”。



由於陳水扁直接寫下“違憲”，有疑者認為，有侵害《“憲法”》第78條“司法院”解釋法律及命令之權。但也有人認為，“憲法”並無規定不得加註“違憲”意見，美國總統公布國會通過法律時，也有加註聲明的案例，因此“總統”有加註見解的裁量權。



政治大學法律系副教授廖元豪指出，美國有些總統曾經在咨文旁寫下註解，該作為有兩層含義，第一、即使總統反對這個法律，也沒有權利不簽署。第二、他對該法案有意見，因此寫下註解，但該見解旁已經簽署“立法院”覆議案咨文，也象徵見解沒有拘束力、法律效果。純粹是“總統”個人意見，且在職權範圍內。



至於加註見解是否有“違憲”之虞。廖元豪說，註解沒有特別違反“憲法”，“司法院”的解釋是指終局效力，不排斥政府官員表達見解，最終結果仍要在“憲法”法庭由大法官決定。