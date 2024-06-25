綠媒爆“駐美代表”俞大㵢自肥　狂買奢侈品

俞大㵢夫婦。（照:駐美台北經濟文化代表處官網） 中評社台北6月25日電／接任蕭美琴出任台灣“駐美代表”俞大㵢今日遭綠媒爆料上任僅半年，就狂花新台幣800萬元購置手工沙發、高級床墊等家具，更要花400萬元換掉才購入約2年的公務車。除此之外，俞大㵢的太太也被爆料對外交官頤指氣使。台“外交部”對此表示，俞大㵢採購的用品，過程合乎規定，將虛心接受各界意見，持續檢討。



由於俞大㵢是接蕭美琴出任“駐美代表”，去年12月才上任，這項由綠媒傳出的爆料被質疑與台灣外交系統的內鬥有關。



陸軍少尉退役的俞大㵢，從事外交工作自駐紐約台北經濟文化辦事處秘書基層做起，期間自1995到1999年，後任“外交部”中南美司副司長、拉丁美洲及加勒比海司長等，再任“外交部”常務次長、駐歐盟兼駐比利時代表處大使銜代表，直至2023年12月12日，接替蕭美琴擔任駐美國代表，外交資歷豐富。



蕭美琴2023年11月因要參選，請辭“駐美代表”的職務獲准，在去年12月正式交接給現任“駐美代表”俞大㵢。根據《鏡週刊》報導，俞大㵢曾發函請求換購7人座廂型車，以支援公務訪團，想買Cadillac座車（台灣售價415萬元），但因為原有的車輛年限未到，未能如願，遭到“外交部”打回票。



此外，爆料者更指控俞大㵢花800萬元整修官邸，其中200多萬元買床，其他還換了法國名牌沙發，添購咖啡機等。



不僅如此，俞大㵢的妻兒也被指控違規使用公務車、把代表處人員當下人使喚，也堂而皇之把公務車當成私家車，上班時間要求司機駕車，載全家人出遊、購物。

