綠發動罷免謝國樑　藍轟林右昌掩飾執政弊案

左起李彥秀、葉慶元、宋瑋莉、楊智伃。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月25日電（記者 張穎齊）基隆東岸商場爭議案延燒，民進黨與側翼發起連署罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑，日前基隆市政府獲勝訴，但“拆樑”行動仍不停。國民黨中央黨部25日開記者會，文傳會主委、藍委李彥秀痛批民進黨秘書長、前基隆市長林右昌為掩飾自己執政時的弊案，繼續在背後操弄拆樑，賴清德更任由民進黨到處放火，完全是輸不起，國民黨相信基隆人的智慧。



基隆市“東岸商場”重新招商案爭議不斷，市府和原廠商大日公司、協力廠商主富NET公司對簿公堂，針對大日公司訴請市府給付增建2至4樓費用新台幣5000萬元部分，基隆地方法院21日判定大日公司敗訴。但民進黨與山海公民拆樑行動仍不停歇，民進黨籍基隆市議員直接加入協助連署催票行動。



國民黨中央今日舉行“大日敗訴！ 罷免成為林右昌市政缺失遮羞布？”記者會，與會的有李彥秀、律師葉慶元、基隆市議員宋瑋莉、國民黨發言人楊智伃。



李彥秀表示，林右昌過去在基隆市府執政偕同財團禁臠，如今謝國樑處理爛攤子勝訴，民進黨卻仍還不掩飾，林右昌上週末直接親自帶隊到基隆宣傳反“國會”改革，林右昌子弟兵、基隆市議員張顥瀚更直接宣布服務處協助提供連署拆樑，滿滿的民進黨中央操作。



“賴清德就是輸不起的政治賭徒！”李彥秀直言，賴清德放任民進黨、林右昌把基隆人當政治籌碼，用莫名其妙理由拆樑，更到處想罷免國民黨區域“立委”，這樣到處放火方式，就是輸不起。