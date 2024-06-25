大法官綠友友　民進黨“釋憲”全壘打？

大法官全由民進黨籍“總統”提名，加上過往爭議性大的“釋憲”案，結果皆有利民進黨。法界人士質疑大法官能否真正保持中立。（中時新聞網） 中評社台北6月25日電／賴清德24日對“國會”改革法案“釋憲”戰開第一槍，宣布將向“憲法”法庭聲請“釋憲”及暫時處分。台“司法院長”的許宗力大法官等15人，都是由民進黨蔡英文提名任用，其中最有爭議的司改會律師尤伯祥，在上一屆民進黨絕對多數的“立法院”中，大法官人事同意權獲得最高票，再加上近年多起“釋憲”聲請案的不受理及判決結果，都讓人質疑“憲法”法庭是否只要顏色對了，一切都對了。



“立法院”日前三讀通過“國會”改革法案，民進黨政府提出覆議失敗後，以“一府三院”的態勢聲請“釋憲”。一府三院指，“總統府”、“行政院”、“監察院”、民進黨“立法院”黨團。



中國國民黨“立委”吳宗憲24日清晨透過臉書表示，關於“釋憲”案的評估，“國會”改革等法案並無“違憲”問題”，不只符合憲政體制，也未違反歷次大法官會議解釋。但他指出，如果大法官堅持“違憲”見解，至多僅存在部分條文“違憲”，不會有全數條文“違憲”的可能。吳宗憲24日早在“立法院”受訪情稱，前提是“大法官受政治力介入”的情況下，條文才有被宣吿“違憲”可能。



《中時新聞網》報導，大法官到底有無偏頗？回顧2016年起民進黨全面執政下的多起“釋憲”案件，就可看出。軍公教年改“釋憲”案，2019年大法官作成大部分合憲解釋，包括取消18%優惠存款利率，及月退休金的天花板和樓地板設計、提高退撫基金共同撥繳費用等條文都沒有牴觸“憲法”原則，宣告合憲。



《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》“釋憲”案，大法官2020年作成合憲解釋，並指出為落實轉型正義，鎖定國民黨有手段及目的關聯，黨產會的設立未違反權力分立，並可溯及既往處分不當黨產。