AI合成不雅影片恐嚇　藍委要“賴政府”重視

藍委洪孟楷召開“詐騙新招！合成影像恐嚇取財 公眾人物人人自危誰負責？”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月25日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷於今早召開記者會，揭露近期新北市多名里長遭遇的新型詐騙手法。詐騙集團利用合成影像恐嚇取材，威脅公眾人物。洪孟楷呼籲政府應加強防範，並建議在公開的個人照片上加上浮水印，以防止被不法使用。



國民黨團書記長洪孟楷25日，於“立法院”召開“詐騙新招！合成影像恐嚇取財 公眾人物人人自危誰負責？”記者會。洪孟楷、“內政部”“警政署”代表、“數位發展部”代表和受害里長出席。



洪孟楷指出，近期新北市多名里長收到詐騙訊息，內容為短短三秒的不雅影片。這些影片由陌生帳號透過LINE傳送，影片中的主角臉部被合成成與受害里長相似，並以此威脅受害者支付贖金，以避免影片曝光。



洪孟楷表示，這種新型詐騙手法利用合成技術製作不雅影片，並以此恐嚇公眾人物。由於里長的個人資訊，如照片和聯繫方式，通常在政府網站上公開，詐騙集團便能輕易取得並進行合成。



為防範此類事件再次發生，洪孟楷建議政府應該考慮在公開的照片上增加浮水印，以增加偽造難度。他呼籲，政府相關部門應迅速討論並採取行動，確保公開資訊的安全性。



洪孟楷強調，台灣社會對於各種形式的詐騙已經忍無可忍，呼籲行政和立法部門加強打擊詐騙犯罪，並對犯罪者予以嚴厲懲罰。他強調，無論是過去的假冒粉絲專頁詐騙、偽裝名人投資詐騙，還是現在的AI換臉恐嚇取材詐騙，政府都應全力以赴，防止詐騙行為在社會蔓延。