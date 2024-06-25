藍委批“賴政府”重政治鬥爭　忽視詐騙等議題

藍委洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月25日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”洪孟楷今日在記者會上回應媒體提問時強調，雖然尊重民進黨提出大法官“釋憲”的權利，但更重要的是政府應該聚焦在民眾真正關心的民生議題上。他批評“賴政府”只注重政治鬥爭，忽視了打擊詐騙、能源問題和經濟發展等重要議題，呼籲政府應該以實際行動解決民生問題。



針對民進黨和“行政院”提出針對“國會”改革一案的“釋憲”，洪孟楷表示，國民黨尊重民進黨和政府提“釋憲”的權利，但他強調目前民眾更關心的是“國會”改革、打擊詐騙、能源議題和經濟問題等民生議題。他批評“賴政府”自520就職以來，並未給民眾留下積極解決問題的印象，而是更專注於政治鬥爭和藍綠對決。



洪孟楷指出，國民黨團在打擊詐騙方面提出具體建議，例如公開照片加上浮水印，以低成本嚇阻詐騙集團利用換臉技術進行犯罪。他認為這些問題應該由執政的民進黨政府正視並給予回應。



此外，針對民進黨指控國民黨將利用表決優勢推動所謂的“肉桶法案”，洪孟楷回應說，如果指的是財務收支劃分法，民進黨應該回顧2012年在野時前“行政院長”蘇貞昌和賴清德如何苦口婆心地要求修正該法案。他強調國民黨此次會期所推動的法案，包括中小企業加薪減稅條例、兒少性剝削保護條例及打擊詐騙的刑法修正，都是民眾關注的民生法案。



洪孟楷表示，國民黨已經發函請“立法院長”韓國瑜召開協商，期望民進黨能以建設性的態度參與，避免因為冗長發言和議事杯葛而拖延民生法案的通過。他呼籲社會大眾關注民進黨的態度，並檢視其是否會配合修法，讓重要的民生法案能在本會期順利三讀通過。



洪孟楷強調，“國會”應該聚焦於解決民眾實際需求，而不是進行政治鬥爭。民進黨若拒絕修法和配合，最終導致表決通過法案，應該回顧過去八年其如何利用“國會”多數通過沒有民意基礎的法案，並反思其作為。