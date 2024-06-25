中台灣熱衰竭病例升　盧秀燕啟動關懷機制

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月25日電（記者 方敬為）夏至過後，台灣連日高溫，全台縣市平均最高溫度上看攝氏36度，中部地區醫療院所收治的熱衰竭病例數上升，25日台中市有一名工人因熱衰竭暈倒送醫，國民黨籍台中市長盧秀燕今天召開市政會議，要求市府有關單位啟動關懷機制，針對街友、社會弱勢、獨居長者等衛教宣導，提醒市民朋友務必做好避暑工作，以免熱傷害。



這幾日天氣炎熱，中部地區的醫學中心，包括“衛福部”立台中醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、彰化基督教醫院等，平均每天多出近10名熱中暑、熱衰竭病患，台中市24日有弱勢民眾露天排隊領廟宇的愛心便當，竟熱到昏倒，另名30幾歲的工人，正午時分在戶外工作2小時，便出現臉色慘白及頭暈等狀況，被送到台中醫院急診。



盧秀燕25日主持市政會議，針對台中市近日出現多起中暑及熱衰竭病例，要求市府民政、社政、衛政單位要動起來，主動關懷市內街友、社會弱勢、獨居長者等族群，避免因天氣炎熱，導致憾事發生。



盧秀燕提醒，工作中的民眾要注意防曬，也要留心白天獨留家中的長輩，是否在炎熱時段待在戶外，或因為一個人捨不得開冷氣或電風扇，導致身體不適，另外，暑假將至，也叮嚀出遊的民眾務必做好避暑措施，多補充水分，以免遭受熱傷害。



社會局表示，台中市列管4千多個弱勢獨居長輩、已結合里鄰長逐一檢視居住環境是否通風，並結合社會資源，募集二手電風扇供他們使用。