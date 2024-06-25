陳玉珍旁聽綠記者會爆衝突　雙方互相叫駡

民進黨團召開記者會，綠委林楚茵、吳思瑤及莊瑞雄。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月25日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團今天召開“中國黑手介入台灣媒體 藍白立法架空NCC”記者會時發生插曲，中國國民黨“立委”陳玉珍在民進黨團記者室門口聆聽，被民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤點名盯梢，陳不滿則進黨團裡面要求吳應該要道歉，雙方互相叫罵十幾分鐘。最後，陳玉珍則回到自己黨團召開記者會回應。



傳出有中國大陸媒體盯梢台灣政論節目，民進黨團召開記者會說明該事件，當吳思瑤看到陳玉珍在門口聆聽時，在會中發言說“台灣政論節目有中國媒體盯哨，我們記者會也有陳玉珍盯哨”，陳玉珍一聽到不滿就進到記者會，要求吳思瑤要道歉。



陳玉珍說，“你要跟我道歉，難怪人家叫你造謠，太可惡了！”吳思瑤則反擊說，原來這是“中共的統戰套餐”。



陳玉珍回擊說，這有什麼好盯梢，民進黨記者會難道不是公開嗎？“為什麼可以隨便污辱我”。民進黨“立委”沈伯洋也說，國民黨點名他、造謠多少次，“我有站在國民黨記者室干擾嗎？”



吳思瑤則說，大家要尊重彼此，今天這是我們記者室，不要“侵門踏戶”。陳玉珍在度要求“你道歉我馬上離開，我是想聽應你們意見”，“因為她罵我，希望道歉，你們繼續開我沒有意見”

