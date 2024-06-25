數位身分證無下文　劉世芳：涉及資安問題

卓榮泰與台“內政部長”劉世芳接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月25日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”張智倫在質詢“行政院長”卓榮泰和台“內政部長”劉世芳時，張智倫質疑台“內政部”以涉及大陸資安問題為由中斷數位身分證的推動，並詢問是否有解決的期程。劉世芳回說，在社會共識尚未達成前，以及兩岸關係未穩定前，不會輕易重啟該政策，因為數位身份證的資安問題是最大的“國安”隱憂。



張智倫對數位身份證的推行進度及資安問題提出質疑。張智倫指出，數位身份證政策最初在賴清德擔任“行政院長”時通過，涉及34億新台幣的標案，其中有13億已劃撥。然而，“內政部”以涉及大陸資安問題，而停止該政策。張智倫表示，希望“內政部”和“行政院”能夠提供更透明的資料，並修正相關法律如戶籍法及個人資訊安全法，以確保政策能在資安無疑下繼續推動。



卓榮泰回應，數位身份證的推動確實遇到社會共識及資安技術方面的挑戰，政府將繼續努力提升資安技術，並保持相關工作的推進。劉世芳補充說，數位身份證的總預算實際為10.85億台幣，強調資安問題確實需謹慎處理。她指出，相關法律如個人資料保護法的不足，需要“數位部”協助健全相關資安法規後，再考慮是否重啟推動數位身份證。



針對張智倫詢問的推行期程，劉世芳表示，在社會共識尚未達成前，以及兩岸關係未穩定前，不會輕易重啟該政策，因為數位身份證的資安問題是最大的“國安”隱憂。



張智倫最後強調，儘管資安問題重要，但每年六千多萬的維護費用及設備老化問題也不能忽視，他希望政府能夠提供更具體的計劃和時間表，以避免浪費人民的納稅錢。