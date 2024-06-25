台“外交部”：未同意駐美代表俞大㵢換購新車

劉永健回應台駐美代表疑似亂花公帑一事。（照:截自“外交部”直播畫面） 中評社台北6月25日電／台駐美代表俞大㵢遭週刊爆料濫花公帑，對此，台“外交部”今天說，俞大㵢去年抵任後，採購的傢俱、設備皆是因超過使用年限或年久失修損害，配合職務宿舍有經辦宴客、會晤等公務需求，依規定採購。



《鏡週刊》今報導，台駐美代表俞大㵢上任半年，官邸整修花了新台幣800萬元，其中，並有意申購要價新台幣370萬元的Cadillac（凱迪拉克）館長座車。對此，“外交部”發言人劉永健證實，俞大㵢曾申購370萬元的凱迪拉克（Cadillac）館長座車遭拒，其餘相關採購均依規定與程序辦理；他也表示，“外交部”與駐外館處將虛心接受各界意見，持續檢討精進。



根據《中央社》報導，劉永健今天在例行記者會回覆記者提問指出，經“外交部”瞭解，俞大㵢去年12月抵任後，換購、採購的辦公室及職務宿舍傢俱與設備，皆是因超過使用年限或是有年久失修損害。



對於爆料指俞大㵢原先欲採購凱迪拉克轎車但被擋下，以及將公家車當私家車使用，“外交部”表示，館長座車申購有年限、里程數等限制，因此“外交部”並未同意換購相關車輛；至於其他車輛使用情形，“外交部”會進一步瞭解。相關車輛使用情形尊重外館調度，但基本原則就是公務車輛須公務使用。



劉永健表示，俞大㵢此次採購均依政府相關規定及程序辦理，主要是配合職務宿舍有經辦宴客、會晤等公務需求，還有整體搭配需要，另因疫情後美國物價通膨嚴重、人工成本飛漲，也反映在採購價格上。



劉永健說，俞大㵢銜命駐美以來，戮力推動台美事務，有關駐外館處採購規範，若有與時俱進，以求嚴謹完備之處，“外交部”及駐外館處將虛心接受各界意見，持續檢討精進。



媒體追問，根據爆料，相關報帳名目是否屬實。劉永健指出，有關駐外館處館長職務宿舍的報帳規定，只要是宴客、接待訪賓等公務需要都可以列支，至於其他爆料內容是否屬實，“外交部”瞭解後會再對外說明。



對於週刊爆料，劉永健說，“外交部”人員未循體制內管道反應，而是對外爆料，“外交部”會去瞭解；媒體追問，“外交部”過去是否收到駐美代表處人員反應，他說，沒有相關資訊。