藍縣長王惠美辦彰化購物節　搶攻暑假旅遊潮

彰化縣舉辦“2024彰化GO購”活動，搶攻暑假觀光旅遊商機。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化6月25日電（記者 方敬為）暑假是海外旅遊旺季，台灣境內旅遊面臨挑戰，為了增加遊客到彰化觀光旅遊誘因，中國國民黨籍彰化縣長王惠美今天宣布，“2024彰化GO購”活動將於7月1日起跑，民眾在活動期間來彰化縣內消費滿新台幣500元就能參加抽獎，消費越多中獎機率越高，有汽車、現金、住宿券、景點門票等好禮，暑假不出國，來彰化旅遊消費抽大獎，也是不錯的選擇！



為了刺激彰化經濟，鼓勵民眾消費，彰化縣政府辦理“2024彰化GO購”抽獎活動，25日上午在縣府中庭召開宣傳記者會，縣長王惠美宣布，今年活動將自7月1日起開跑，並一路延續到明年1月5日止，長達6個月。



王惠美表示，民眾只要在彰化縣內消費滿新台幣500元，憑發票或收據到指定活動網站登錄，即有機會參加抽獎，直接抽現金，活動獎項總價值超過新台幣2300萬元，有好車三連抽，三次抽獎都各有一輛車，頭獎最大獎是百萬油電車，還有1年份好禮，所有獎項超過2萬4000個豐富在地好禮，歡迎大家相招來彰化旅遊、消費。



王惠美指出，特別感謝彰化在地業者共襄盛舉一起來參與，目前已有縣內47家的觀光及特色產業業者，免費贊助食、宿、遊、購等豐富獎項。另外，也謝謝鹿港、北斗、員林打石巷、田尾等13大商圈，配合彰化GO購活動，加碼滿額即可兌換好禮或折價券。相關消費活動辦法及詳情，請至縣府官網查詢。總而言之，暑假未必要跑出國，留在台灣到彰化觀光、消費還能抽大獎， “有呷閣有掠！”（閩南語：有得吃又有得拿）。