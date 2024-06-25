賴清德稱“中華民國派也是台獨”國民黨反駁

國民黨文傳會主委、立委李彥秀接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月25日電（記者 張穎齊）大陸21日發布《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》22條，賴清德24日酸“中華民國派”也是“台獨”。中國國民黨文傳會主委、“立委”李彥秀向中評社表示，國民黨的“中華民國派”是根據“中華民國憲法”下的“一中”，賴邏輯不通，搞“台獨”與“兩國論”，損害的是全台灣、兩岸人民，自己要負全責。



李彥秀25日在國民黨中央接受中評社訪問表示，國民黨的“中華民國派”，是根據在“中華民國憲法”底下的“一中憲法”，這很清楚，賴清德邏輯不通，用新“兩國論”包裝個人的“台獨”，將全台灣人民與安放在個人的政治利益後方，大家都看得清楚。



李彥秀指出，奉勸賴清德若要繼續搞“台獨”、提新“兩國論”，就請辭職，別拿台灣人民的生命財產當籌碼。“中華民國憲法”白紙黑字寫得都很清楚，賴既然都從政已久，怎不清楚“憲法”？與賴清德的“兩國論”完全不同，請賴審慎思考，作為“總統”到底有無效忠“中華民國憲法”？



李彥秀還說，賴清德更該思考，到底要如何與對岸交流、對話，才能對兩岸有幫助，而不是繼續玩文字遊戲，光是喊話“兩國論”，是無法解決兩岸的問題，賴清德要負全責。



針對台“內政部”提高補充兵役門檻、擴充義務役兵源，美方也說要加強軍購台灣，是否有準備打城鎮巷戰可能？

